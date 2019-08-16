«اقتصادية رأس الخيمة»: 61 % انخفاض شكاوى المستهلكين في النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشف فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، عن أن شكاوى المستهلكين خلال النصف الأول للعام الجاري سجلت انخفاضاً بنسبة 61% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وأوضح أن شكاوى الأمانة والمصداقية حلت في المرتبة الأولى بقائمة شكاوى المستهلكين، إذ بلغت 257 شكوى، تلتها شكاوى الضمانات (32 شكوى)، ثم شكاوى العقود (28 شكوى)، وشكاوى الأسعار والشكاوى العامة (شكويان لصالح كل منهما).

وأضاف أنه في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلك، استقبلت إدارة الرقابة والحماية التجارية 321 شكوى مستهلك خلال النصف الأول من عام 2019، حيث تم حل 83% من إجمالي عدد الشكاوى المقدمة، عبر قنوات استقبال الشكاوى المتنوعة بين الخط الساخن، والواتس أب (صوتك مسموع)، والموقع الرسمي لحماية المستهلك، والبريد الإلكتروني، أو الحضور الشخصي للمستهلكين في قسم الحماية التجارية، فيما كان عدد شكاوى المستهلكين عبر الموقع الرسمي للحماية التجارية في الصدارة بواقع 229 شكوى.

وأشار إلى أن الإدارة اتخذت عدداً من الإجراءات لحل المشكلات التي تواجه المستهلكين، مثل تنفيذ زيارة تفتيشية للمحل المقدم شكوى ضده، والتأكد من معرفة تفاصيل الخلاف بين الأطراف، وإلزام المنشأة بكتابة تعهد بعدم تكرار سلوك المخالفة، وتجميد الرخصة، كما تحرص الدائرة على إيجاد حلول ودية ترضي المستهلك دون الحاجة إلى الإجراءات المذكورة سالفاً، وقد بلغ عدد الحالات التي تم إنهاؤها ودياً 267 حالة، وبالمقابل هناك 54 حالة أخرى لم تقبل الحلول الودية لتسوية المشكلة.