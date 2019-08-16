فنادق سنترال تطلق «برنامج الولاء في آي بي»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت فنادق سنترال إطلاق «برنامج الولاء في آي بي» الذي يتيح المزايا لعملائها. وتضم قائمة الفنادق المشاركة في الخطة فندق رويال سنترال النخلة، فندق كانال سنترال الخليج التجاري وفيرست سنترال هوتيل سويتس، حيث يستطيع الضيوف الحجز مباشرة على الموقع: central-hotels.com باستخدام الكود الترويجي في آي بي (VIP) للاستفادة من مزايا عضوية الولاء في آي بي.

وتتضمن المزايا خصما بنسبة 15% على أفضل سعر متاح عند الحجز عن طريق موقع: central-hotels.com، وتسجيل الوصول مبكراً ابتداء من الساعة 10:00 صباحاً والمغادرة المتأخرة في الساعة 16:00 وفقاً لما هو متاح في الفندق. وهناك خصم 10% على الطعام والمشروبات، يطبق عند تناول الطعام في المطعم وطلب خدمة الغرف والدخول مجاناً على الإنترنت عالي السرعة.