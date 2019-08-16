«يوتيكو» تسعى لشراء حصة في شركة مرافق سنغافورية

المصدر: دبي - البيان

تترقّب شركة يوتيكو للمرافق الخدمية، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إعلان شركة هايفلاكس عن تفضيلها عرضاً قدمته يوتيكو لشراء نسبة من أسهم الشركة السنغافورية، أو تعلن عن اسم مستثمر آخر تقدم بعرض لشراء الحصة. وقالت شركة «يوتيكو» في بيان نقلت عنه بلومبيرغ، إنها تسعى لشراء نسبة 88% من أسهم شركة هايفلاكس للمياه والكهرباء السنغافورية.

وتمتلك «يوتيكو» وتدير منشآت لتوليد المياه والطاقة، وشبكات نقل وتوزيع، وهي أيضاً أكبر مطوّر للمرافق الخدمية بالإمارات. وأضافت «يوتيكو» أن التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب أمر حتمي، حيث إن أصول هايفلاكس وعقودها تتآكل بمرور الوقت.