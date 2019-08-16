«الإمارات دبي الوطني» يجمع تمويلات بـ 500 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

حصل بنك الإمارات دبي الوطني على تمويلات متنوعة الأجل، بقيمة 500 مليون دولار من بنوك آسيوية بالدرجة الأكبر، وفق بيانات وكالة «بلومبيرغ».

شملت التمويلات قرضاً بقيمة 200 مليون دولار يسدد على 3 سنوات، وقرضاً بنحو 300 مليون دولار يسدد على فترة 5 سنوات. وجمع أكبر بنك مقرض في الإمارات تلك التمويلات من بنوك ساهم في ترتيبها «ميزوهو بنك»، الذي كان أكبر مساهم في هذه التمويلات. وحصل بنك الإمارات دبي الوطني على تمويل بقيمة ملياري دولار في سبتمبر الماضي، حسب بيانات وكالة «بلومبيرغ»، موضحة أن البنك يستعد لضخ استثمارات لشراء «دنيزبنك» التركي.