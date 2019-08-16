مركز دبي المالي العالمي يتأهب لموجة جديدة من النمو القوي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت مجلة بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة «إف دي آي» أن مركز دبي المالي العالمي مستمر في نمو واعد قوي، حيث استقبل 250 شركة جديدة العام الجاري تمشياً مع طموحاته التوسّعية وأنه يتأهب لموجة جديدة من النمو.

وقالت المجلة التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز المالية إن المركز استمر في النمو بقوة في العام الجاري وأن عدد الشركات المسجلة بلغ 2289 شركة موضحةً أنه يحتضن 670 شركة في القطاع المالي من ماليزيا وأستراليا وموريشيوس والولايات المتحدة وفي قطاعات أخرى. وأشارت المجلة إلى أن المركز يوفر شراكات تعليمية بالتعاون مع 26 مؤسسة تعليمية عالمية تساهم في التطوير المهني الاحترافي وتدعم المواهب في المنطقة وانتهى أكثر من 5500 خريج حتى الآن من هذه الشراكات التعليمية في مجالات التمويل والقانون وإدارة الأعمال.

ونقلت عن عيسى كاظم محافظ المركز أنه رائد في قطاع الخدمات المالية منذ افتتاحه عام 2004 ولا يزال المحرك الرئيس في تحوّل القطاع المالي ودعم تقدم اقتصاد الإمارات وتطوير أجيال جديدة من المحترفين في المجالات المالية. وتلقت وحدة «فين تك» التابعة للمركز 425 طلباً هذا العام بارتفاع 42% مقارنة بـ 2019 كاملاً، ما يعكس نمو مكانة دبي في احتضان شركات فين تك الباحثة عن التوسع في مجالاتها في المنطقة.