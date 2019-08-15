«جلوبال بيزنس ترافيل» تشتري كانو ترافيل

المصدر: دبي - البيان

توصلت شركة جلوبال بيزنس ترافيل الرائدة عالمياً في مجال السياحة، التابعة لمجموعة أمريكان اكسبريس، إلى اتفاق لشراء حصة أغلبية في مؤسسة كانو ترافيل، إحدى أكبر الوكالات السياحية العاملة في الإمارات والسعودية.

وذكر موقع «تريد أرابيا» للأنباء أن جلوبال بيزنس ترافيل سوف تكون مشروعاً مشتركاً مع كانو ترافيل لتوفير خدمات سياحية وإدارة تنظيم أنشطة لعملاء في منطقة الشرق الأوسط.

وتنتظر الصفقة موافقة الهيئات التنظيمية والمتوقع أن تنجز في الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول عام 2020. ولم يتم التوصل إلى الشروط النهائية للصفقة بعد.

وسوف تملك جلوبال بيزنس ترافيل 65% من المشروع المشترك الجديد مع كانو ترافيل والذي سيكون مقره دبي، وتملك شركة «واي بي ايه» التي تملك كانو ترافيل، النسبة الباقية (35%).