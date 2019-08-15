مجموعة بالإمارات تستثمر في 10 آلاف عقار بدبي

المصدر: دبي-أشرف رفيق

تنوي مجموعة «اي بي سي»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، شراء 10 آلاف عقار في دبي لتجهيزها لتكون منازل عطلات، في إطار صفقة قيمتها 18 مليار درهم ( 5 مليارات دولار)، وفق ما نقلته وكالة أنباء بلومبرغ عن المجموعة أمس.

وأعلنت المجموعة أنها أجرت اتصالات مع شركة بيركشاير هيثاواي هوم سيرفيس لخدمات العقارات في الخليج على أساس أن تكون وسيطها الحصري ومساعدتها في تحديد وشراء وتمويل العقارات التي تنوي شراءها. وتشمل الصفقة عقارات في مدن أخرى تصل إلى 100 مدينة في أنحاء العالم، وفق ما جاء في البيان. تعمل المجموعة في الإمارات منذ عام 2014 وتركز على الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة العقارية والفنون والتقنيات المستقبلية. وتهدف المجموعة إلى أن تكون رائدة في مجال العقارات.