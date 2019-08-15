2.3 مليار مساهمة «أدنيك» باقتصاد أبوظبي في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

ساهمت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، المتخصصة في مجال إدارة وتطوير المراكز الاستراتيجية الدولية في أبوظبي، بمقدار 2.3 مليار درهم في اقتصاد الإمارة خلال النصف الأول من عام 2019، لترتفع بذلك المساهمة الاقتصادية الإجمالية لـ «أدنيك» منذ إنشائها في عام 2005 إلى 34.3 مليار درهم.

كما زادت مساهمة الشركة المباشرة وغير المباشرة في اقتصاد الإمارة بنسبة 45% في هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وجاءت هذه الزيادة الكبيرة بفضل نجاح أدنيك في استضافة معارض رئيسية مثل معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) والقمة العالمية لطاقة المستقبل، وفق ما نقله موقع «تريد ارابيا» عن بيان للشركة.