%26 نمو أرباح «أمانات» الفصلية إلى 35.1 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمانات القابضة «أمانات» أمس نتائجها المالية للربع الثاني وسجلت صافي أرباح 35.1 مليون درهم بزيادة 26% مقارنة بنفس الفترة من 2018، وبلغ إجمالي الإيرادات 63.8 مليون درهم بنمو 28%.

وحقق الدخل من الشركات الحليفة والتابعة لدى «أمانات» نمواً لافتاً بعد أن سجل زيادة 121% على أساس سنوي ليصل إلى 54.5 مليون درهم وارتفعت حصة الدخل من الشركات الحليفة والتابعة من إجمالي إيرادات الشركة للربع الثاني 2019 إلى نسبة 85% (مقارنةً بـ 49% خلال نفس الفترة من 2018) بعد احتساب الدخل المتأتي من إيرادات الإيجار العائدة إلى أرض ومباني (أصول) مدرسة «نورث لندن كوليجييت» في دبي، والتي استحوذت عليها «أمانات» بالكامل في يونيو من العام 2018. وبلغ حجم فائض السيولة النقدية لدى أمانات مع نهاية الربع الثاني 2019 ما مجموعه 537 مليون درهم ونتيجة الاستخدام الكفء والفعّال لفائض السيولة النقدية هذا بلغ العائد على الفائض نسبة 3.34% خلال الربع الثاني 2019 مقارنةً بـ 3.29% لنفس الفترة من 2018.

وقال حمد عبد الله الشامسي رئيس مجلس إدارة «أمانات»: «تشكل متانة الأداء التشغيلي والمالي لأمانات دليلاً قاطعاً على صحة استراتيجيتنا الاستثمارية والتي أثبتت فعاليتها واستدامتها. وفي ظل سعينا لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوسع، تحتل أمانات مكانة استراتيجية مرموقة تتيح لها مواصلة تقديم نتائج قوية. ينصب تركيزنا على خلق قيمة مضافة في محفظتنا الحالية من الشركات الرائدة عبر التعاون عن كثب مع شركائنا لمساعدتهم على تحقيق المزيد من النمو وتعزيز ربحيتهم.

وقال تريستان دي بويوسون الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات»: «نجد أنفسنا اليوم في وضع أقوى لتوليد المزيد من الإيرادات ووضع أسس صلبة للنمو المستدام، مع مثابرتنا خلال النصف الأول من العام الحالي على تسجل المزيد من النمو وتنمية أرباحنا. كذلك نواصل تقييم الفرص المتوافرة لزيادة استثماراتنا في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سواء مباشرة أو عبر محفظتنا من الشركات التابعة والحليفة».