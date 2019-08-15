تراجع كبير لمستوى التضخم في أبوظبي يوليو الماضي

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

سجل التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) في إمارة أبوظبي أدنى مستوياته خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغ 1.4%. وأرجع تقرير أصدره مركز إحصاء أبوظبي، أمس، السبب الرئيسي وراء التراجع الكبير للتضخم في أبوظبي إلى انخفاض أسعار المساكن والإيجارات والوقود بنسب كبيرة، إضافة إلى انخفاض أسعار مجموعات النقل والأغذية والمشروبات والترويح والثقافة.

ويسجل التضخم منذ بداية العام الجاري انخفاضاً ملحوظاً في أبوظبي للمرة الأولى في سنوات طويلة، وبلغت نسبته سالب 1.3% خلال شهر أبريل الماضي إلا أنه عاد للارتفاع طفيفاً خلال مايو ويونيو، ليتراجع إلى أدنى مستوياته خلال يوليو مسجلاً سالب 1.4%.

كان التضخم في أبوظبي سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي وبلغ أعلى مستوياته خلال يناير 2018، حيث بلغت نسبته 4.7%، وخلال شهور العام الماضي تذبذب التضخم بين الارتفاع والانخفاض، وكان أقل مستوى سجله خلال ديسمبر 2018، حيث بلغ 1.2%، واتجه التضخم نحو الانخفاض خلال النصف الأول من العام الجاري.

ولفت التقرير إلى أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى أسهمت بنسبة 166% من مجمل معدل انخفاض التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.6%. وأسهمت مجموعات النقل والأغذية والمشروبات والترويح والثقافة في الحد من التضخم بنسبة 131% و34% و119% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

منشآت فندقية

من ناحية أخرى، كشف تقرير أصدره المركز، أمس، عن ارتفاع إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة 28.7% خلال يونيو الماضي مقارنة مع يونيو 2018، كما ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة 18.6% خلال يونيو مقارنة بمايو 2019.

وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية ارتفع بنسبة 1.1% خلال يونيو مقارنة بمايو. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة 4.6% في يونيو 2019 مقارنة بيونيو 2018.

وأكد التقرير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق خلال يونيو 2019 بنسبة 0.4% مقارنة بمايو. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق خلال يونيو 2019 بنسبة 5.5% مقارنة مع الشهر نفسها من العام السابق، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المبيت في الشقق الفندقية خلال يونيو 2019 بنسبة 3.6% مقارنة بمايو. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المبيت في الشقق الفندقية خلال يونيو 2019 بنسبة 1.7% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

انخفاض

أكد تقرير مركز إحصاء أبوظبي أن معدل الانخفاض في أسعار المستهلك بلغ 0.7% خلال الفترة من يناير- يوليو 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض أدى إلى انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في كل الشرائح سواء الشرائح العليا أو المتوسطة أو الدنيا.