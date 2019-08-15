82 مليوناً صافي أرباح «داماك العقارية» النصفية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة داماك العقارية بدبي أمس نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019، حيث سجلت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة 1.9 مليار درهم، وبلغت قيمة المبيعات المحجوزة للفترة ذاتها 1.8 مليار درهم. ووصلت قيمة الربح الإجمالي 502 مليون درهم بهامش ربح بلغ 27%. وسجلت قيمة إجمالي أصول الشركة 24.7 مليار درهم مقارنة بـ 25.2 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2018، فيما بلغت قيمة الأرباح الصافية 82 مليون درهم.

وتمكنت داماك خلال الأشهر الـ 12 الماضية من خفض قيمة الدين العام بمقدار 1.4 مليار درهم، وبذلك تصبح قيمة الدين العام الحالية 4.1 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة السيولة النقدية وأرصدة البنوك 5.6 مليارات درهم، أما إجمالي قيمة العقارات المُطوّرة فبلغ 9.4 مليارات درهم، فيما استقرت قيمة حقوق المساهمين عند 14.2 مليار درهم حتى 30 يونيو 2019.

تسليم وحدات

وقامت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بتسليم 1,476 وحدة، من بينها تسليم أول دفعة من الوحدات في مجمع أكويا، أكبر مجمع سكني لداماك. بالإضافة إلى الانتهاء من بناء 315 وحدة في مجمع كلاريت الذي أصبح جاهزاً وبصدد التسليم، وانتهاء أعمال البناء في مشروعي برج غالية وبرج 108.

وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية: «شهدت الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 تطوراتٍ عدة، إذ قمنا بإطلاق أحدث مشاريعنا، وهو مشروع زاده في الخليج التجاري، كما قمنا بتسليم أول دفعة من الوحدات في مجمع أكويا السكني. وخلال النصف الثاني من 2019، سنواصل التركيز على استكمال وتسليم مشاريعنا الحالية التي ما زالت قيد الإنشاء. وبالنسبة لمجمعاتنا السكنية، فقد حققنا تقدماً كبيراً في مجمعي داماك هيلز وأكويا السكنيين. وسيواصل المجمعان استقبال المزيد من السكان الجدد خلال العام الحالي».

وأضاف: «حافظنا على وضع مالي قوي ومتين خلال الفترة الماضية، وبينما يقف الاقتصاد الإماراتي على عتبات مراحل نمو جديدة خلال السنوات المقبلة، نتطلع في داماك إلى تأثُر القطاع العقاري بهذا النمو وتحقيق تقدم ملحوظ».

وأضاف: «أتقدم بالشكر إلى قيادة الإمارات التي قادت بحكمتها عمليات تحويل الدولة إلى مركز عالمي للأعمال والابتكار، فبفضل جهود القيادة وطموحها وإجراءاتها الوقائية لمواجهة التغييرات العالمية تمكّنت الإمارات من مواصلة النمو والانتقال من نجاح إلى آخر».