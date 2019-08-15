اقتصادية عجمان و«الضرائب» تنفذان حملة على متاجر بيع التبغ

المصدر: عجمان ــ البيان

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، حملة تفتيشية على منشآت بيع منتجات التبغ للتأكد من التزامها بتطبيق نظام العلامة المميزة الذي أطلقته الهيئة أخيراً. ويمنع النظام بيع أو تداول أو حيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية المعتمدة من الهيئة.

وتم خلال الحملة زيارة 22 منشأة تجارية تزاول نشاط بيع التبغ ومنتجاته في الإمارة، للتأكد من التزامها بالنظام. كان قرار مجلس الوزراء بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته حدد آلية وضع «الطوابع الضريبية الرقمية» لبيان أنه تم استيفاء الضريبة الانتقائية عن هذه السلع، على أن يلتزم المنتِج بتثبيتها على السلع بعد التعبئة والتغليف، وتأتي الحملة لحماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب الضريبي ومنع تسرب المنتجات غير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق.