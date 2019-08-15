المصدر: دبي- البيان

أبرمت مجموعة «التزام لإدارة الأصول» شراكة استراتيجية مع شركة «طموح للاستثمار» لتأسيس شركة «طموح لخدمات الأعمال المتكاملة» والتي تهدف إلى تقديم مجموعة خدمات مشتركة تدعم جميع الشركات المنضوية تحت مظلة المجموعة. ويتيح إطلاق «طموح لخدمات الأعمال المتكاملة» للمجموعة، إمكانية استيعاب النمو الكبير المتوقع في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة سلسلة نشاطاتها الرئيسية وعمليات الدمج والاستحواذ، حيث ستصبح الشركة الجديدة المزود الحصري للخدمات الداخلية الخاصة بجميع الكيانات التابعة لـ «طموح للاستثمار».

وستقوم الشركة الجديدة بتحويل الخدمات التي يتم تطبيقها في المجموعة إلى كيان قانوني جديد ضمن هيكلية إدارة مركزية تستفيد منها جميع الكيانات المنضوية تحت مظلة المجموعة، من خلال تقاسم الموارد والتمويل لكل خدمة. وكجزء من عملية التحويل هذه، ستعمل «طموح لخدمات الأعمال المتكاملة» على توفير خدمات الموارد البشرية والإدارة وتخطيط موارد المؤسسات وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات وتمويل المعاملات المالية لجميع عملائها الحاليين في «مجموعة طموح»، كما ستقوم بتوسيع نطاق خدماتها وتقديم خبراتها للعملاء الجدد خارج المجموعة. وسيجعل ذلك الشركة مزوداً جديداً لخدمات الأعمال ضمن «مجموعة التزام» داخل الإمارات وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستقبلاً.

وقال ديريك نيكولسون، المدير المالي في مجموعة «التزام لإدارة الأصول»: نتوقع أن تصبح هذه الشركة الجديدة خلال الأشهر والسنوات القليلة القادمة إحدى أبرز الشركات العاملة في مجالها. وستعمل الشركة على تقديم الدعم لكافة الكيانات ضمن المجموعة، بما فيها «طموح» و«التزام»، وشركاتها التابعة والمساهمة في نمو كافة هذه الكيانات«.

معايير

من جهتها، قالت بثينة الحمادي، مدير المجموعة للموارد البشرية والإدارة في»طموح للاستثمار«: تتمثل رؤيتنا في تطوير مشاريع عقارية عالمية المستوى تضع معايير جديدة لمشاريع التطوير العقاري الكبرى ومتعددة الاستخدامات في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم، وبما يفضي إلى جعل أبوظبي مركزاً عالمياً للتميّز في مجال البناء والاستثمار العقاري.