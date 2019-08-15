«حرة عجمان» توفّر مظلة تأمينية للعمّال

المصدر: عجمان - البيان

وقّعت منطقة عجمان الحرة مذكرة تفاهم مع شركة دبي للتأمين بهدف مدّ عمالة المنطقة بمظلة تأمينية لتكون بديلاً عن الضمان المصرفي الحالي الخاص بالعمالة الوافدة بحيث يغطي المستحقات العمالية، وتشمل التغطية المستحقات العمالية كمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية والرواتب غير المدفوعة وتكاليف تذكرة العودة بالطائرة على الدرجة الاقتصادية إلى الموطن الأصلي للعامل.

حضر التوقيع فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف، ومحمد العلي رئيس العمليات في دبي للـتأمين، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقالت فاطمة سالم: «تأتي هذه الخطوة في سياق حماية حقوق العمال وتخفيف الأعباء على مستثمري المنطقة الحرة، فضلاً عن المساهمة بجهود الدولة في حماية حقوق تلك الفئة انسجاماً مع السياسة العامة لحكومتنا الرشيدة. ومن جانبنا فإننا نعمل كل ما في وسعنا للتسهيل على المستثمرين والعمالة وتكون الفائدة مشتركة».

وبحسب مذكرة التفاهم، فإن شركة دبي للتأمين ستعمل على إصدار شهادات التأمين للعمال وفقاً للشروط المحددة في وثيقة التأمين لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.