الدورة الخامسة لـ«بريك بلك الشرق الأوسط» في فبراير

المصدر: دبي ــ البيان

يعود مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، الحدث الأكبر في صناعة شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى دبي، حيث سيعقد دورته الخامسة يومي 25 و26 فبراير 2020، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

وسيكون هذه هو العام الثاني على التوالي الذي يعقد فيه المؤتمر والمعرض بفعالياتهما الشاملة على مدى يومين بمركز دبي التجاري العالمي.

وتستضيف موانئ دبي العالمية ــ إقليم الإمارات الحدث للعام الثاني على التوالي.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: خلال فترة قصيرة لم تتجاوز السنوات الخمس، استطاع حدث بريك بلك الشرق الأوسط أن يتحول إلى منصة مثالية لتواصل العاملين في قطاع الشحن والموانئ ووكلاء النقل البحري وخبراء نقل الحمولات الثقيلة.

وأضاف: من المتوقع أن يستفيد قطاع نقل البضائع غير المعبأة بشكل كبير من تبادل المناقشات المهمة مع قادة الصناعة البحرية، والتي تستعرض الفرص والتحديات التي نواجهها جميعاً.

ومع مواصلة دبي تألقها كواحدة من أهم المراكز البحرية في العالم، يمنح حدث بريك بلك الشرق الأوسط لقطاع الصناعة إحساساً بالثقة في قدرته على المساهمة في هذه الرؤية. ونتطلّع للمشاركة في الدورة المقبلة، والتي من المتوقع أن تضيف نجاحاً جديداً إلى سلسلة النجاحات التي حققتها حتى الآن.

إنجازات

وحضر الدورة الرابعة التي انعقدت في فبراير الماضي، أكثر من 3400 مشارك و1700 شركة محلية وعالمية، ما يدعم قرار منظمي الحدث بعقده مجدداً في دبي.

وقال بن بلامير، المدير التجاري لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط: مناخ ممارسة الأعمال المتميز يجعل الإمارات واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لممارسة الأعمال التجارية.

وعزز نجاح الدورة الرابعة التي عقدناها أخيراً قرارنا؛ حيث شارك في الحدث أكثر من 90 عارضاً من 75 دولة، وارتفع عدد المشاركين بنسبة 83٪ مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف: مواكبة لما تمتاز به دبي من تفكير إبداعي متطلع إلى المستقبل، نعتزم خلال الحدث تشجيع الابتكار عبر تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات المعتمدة في هذا المجال، وتنظيم ورش العمل تشارك فيها الجامعات والمدارس لإعداد الشباب بشكل أفضل للتعامل مع هذه المهام.

وسندعم رؤية المنظمة البحرية الدولية بزيادة عدد النساء العاملات في قطاع الملاحة البحرية، من خلال التعاون مع العديد من المنظمات العالمية. وإلى جانب المعرض، سيكون هناك مؤتمر يغطي القضايا المهمة في مجال شحن البضائع السائبة والنقل البحري.

تسجيل

قالت ليزلي ميريديث، مديرة التسويق في «بريك بلك»: أظهرت نتائج الدورة الرابعة أن 55٪ من الحاضرين خططوا لمشاريع مشتركة مع عارضين التقوا بهم. وسنفتح باب التسجيل للدورة الخامسة قريباً، ونرحب بجميع قادة الصناعة والخبراء للانضمام إلينا من خلال التسجيل عبر منصاتنا الرسمية.