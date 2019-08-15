«دبي - لندن» ثالث أكثر الخطوط الجوية ربحية في العالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حل خط طيران دبي-لندن هيثرو في المركز الثالث في قائمة أكثر عشرة خطوط جوية ربحية في العالم نشرتها مجلة «فوربس»، والتي وصفته بأنه الأهم لشركة طيران الإمارات.

وقالت المجلة، إن الشركة تمكنت بفضل أسطولها الحديث من الطائرات ومستويات الخدمة العالية، لاسيما على أسطولها من طائرات إيرباص A380، من بناء سمعة طيبة، حيث حقق هذا الخط عائدات بلغت 796 مليون دولار في عام 2018.

وتميزت الخطوط الجوية من الشرق الأوسط وآسيا بقوة، حيث تمثل طيران الإمارات، والخطوط الجوية السنغافورية، وكاثي باسيفيك في هونغ كونغ، نصف الخطوط العشرة الأولى.

وقال جون غرانت من محللي الصناعة OAG، إن هناك مجموعة صغيرة من الخطوط الجوية المربحة، حيث توفر التنافسية أو ظروف السوق أو المنافسة المحدودة ميزة لكل شركة طيران.

وجاء خط لندن هيثرو-نيو يورك جي أف كندي في المركز الأول تلاه في المركز الثاني خط ملبورن-سدني، وفي المركز الرابع حل خط سنغافورة-لندن هيثرو، وجاء خامساً خط سان فرانسيسكو-نيوارك. وفي المركز 10 حل خط فانكوفر-تورنتو.