«إعمار» تطلق عروض «كروز» على 8 مشاريع

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

كشفت مصادر مطلعة، أن شركة إعمار العقارية، انتهت من ترتيب عروض عقارية، ستزيد من وتيرة التنافس في سوق عقارات التملك الحر، الذي يشهد منذ العام الماضي، قيام المطورين بطرح عروض لم يعهدها السوق منذ الطفرة العقارية في 2004.

وقالت المصادر لـ «البيان الاقتصادي»، إن العروض التي أطلقت عليها الشركة اسم (مجموعة كروز)، تستمر طيلة موسم الصيف الجاري، وتشمل عقارات جاهزة أو على وشك الإنجاز في 8 من مشاريعها المرموقة في دبي، وهي (وسط مدينة دبي، وخور دبي، والمرابع العربية 1 و2، وإعمار بيتشفرونت، ودبي هيلز استيت، وإعمار الجنوب ومرسى دبي).

وترتكز عناصر الجذب التي صاغتها إعمار في العروض الجديدة، على إعفاء المستثمرين من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4 % من قيمة العقار، وإعفاء المستثمر من رسوم الصيانة والخدمات لمدة 3 سنوات، وقيام المستثمر بالانتقال إلى السكن في العقار بمجرد سداد 25 % من قيمته، أما بالنسبة للعقارات قيد الإنجاز، فيمكن للمستثمر سداد 75 % من قيمة العقار خلال 3 سنوات بعد استلامه العقار.