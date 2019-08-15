الإمارات توفّر فرصاً تجارية جديدة

المصدر: دبي - البيان

نجحت الإمارات خلال الأربعين عاماً الماضية، في تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على الطاقة، وتوفر الدولة الآن فرصاً تجارية جديدة عبر العديد من القطاعات من السياحة إلى التكنولوجيا.

وذلك فق تقرير نشره موقع مجلة «Entrepreneurship»، والذي أكد أن الحكومة تواصل جهودها الإيجابية في هذا المجال، بما في ذلك توفير حزم لجذب المهنيين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم ودعم المشاريع الصغيرة، منها السماح بملكية 100٪ من الشركات للأجانب، وتقديم تأشيرات طويلة الأمد لرجال الأعمال، وجذب قطاعات التقنية إلى الإمارات، وتوفير التمويل والدعم للشركات الصغيرة، وتهيئة بيئة مواتية للعيش والعمل.

وأضاف التقرير: «هناك العديد من الأسباب التي تجعل الإمارات مكاناً جذاباً لرجـال الأعمال للعيش والعمل، ويرجع ذلك إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة».