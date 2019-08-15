الإمارات الأولى إقليمياً في الاستثمارات الخضراء

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في جذب الاستثمارات المباشرة الخضراء حسب مؤشر«الاستثمارات الخضراء لعام 2019»، والذي تصدره مجلة بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (إف دي أي) التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز الاقتصادية والمالية.

وحلت الإمارات في الترتيب الأول إقليمياً والواحد والعشرين عالمياً في جذب الاستثمارات الخضراء، بعدد 306 مشاريع، مسجلة 4.07 نقاط على المؤشر. وفي فئة الدول التي جذبت أكثر من مئة مشروع أخضر، حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً وتضم تلك الفئة 82 دولة في العالم.

وجاءت صربيا والجبل الأسود وكمبوديا وليتونيا ومالطا في المراكز الخمسة الأولى على القائمة، وعلى مستوى المنطقة حلت سلطنة عمان في الترتيب الثاني والبحرين في المركز الثالث. ويضم المؤشر الذي تصدره المجلة بشكل دوري 105 دول.