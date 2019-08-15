6.6 ملايين دينار كويتي أرباح «الوطنية العقارية» في النصف الأول

المصدر: الكويت - البيان

أعلنت الشركة الوطنية العقارية، التي تعمل حالياً على تطوير مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس نتائجها المالية للنصف الأول، حيث حققت صافي أرباح 6.6 ملايين دينار كويتي، في حين بلغت ربحية السهم 4.9 فلوس للسهم الواحد.

وبلغت الإيرادات التشغيلية في النصف الأول 8.5 ملايين دينار وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب 11.8 مليون دينار، وبنهاية الفترة بلغ أصول الشركة 465.9 مليون دينار.

وقال فيصل جميل سلطان العيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي: «تواصل الشركة الوطنية العقارية تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز وضعها النقدي من خلال تخفيض مستوى ديونها والتركيز على تحسين أداء أصولها التشغيلية وتطوير مشاريعها».

وعلى صعيد المشاريع قيد التطوير، تقدّمت الشركة في عملية تطوير مجمع ريم مول الواقع في أبوظبي، حيث يعد من أكبر المشاريع التجارية التي ستستقطب كبرى العلامات العالمية والإقليمية التي سبق أن أكدّت تأجيرها في المجمع. أما في مصر، فبلغ مشروع جراند هايتس السكني المتكامل والضخم مرحلة متقدّمة من التطوير وتسليم الوحدات السكنية. ويمتد المشروع على مساحة 4 ملايين متر مربع يلبي الاحتياجات السكنية لعدد السكان المتنامي في القاهرة وضواحيها.