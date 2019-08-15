الكشف عن أول فندق لعلامة ميلينيوم سنترال في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا أن فندق ام داون تاون من ميلينيوم الواقع في قلب منطقة داون تاون دبي سيكون أول فندق يعمل تحت علامة «ميلينيوم سنترال». ويضم الفندق 242 غرفة. وتركز العلامة على الموقع والجودة والراحة والحياة العصرية لإحداث تغيير إيجابي في إقامة الضيوف وتعزيز الولاء للعلامة التجارية.

ويوفر ميلينيوم سنترال داون تاون الواقع في وسط مدينة دبي العديد من المزايا التي تشمل الموقع المركزي والخدمات ذات الجودة العالية والبيئة المناسبة لقضاء الأعمال والاسترخاء في نفس الوقت. ويضم الفندق مساحات لاجتماعات العمل أو العصف الذهني الإبداعي أو المناسبات الاجتماعية وخيارات طعام سريعة ومتنوعة. ويقدم الفندق خدمات متعددة تلبي احتياجات المسافرين من رجال الأعمال الذين يبحثون عن إقامة قصيرة بالقرب من المراكز التجارية الرئيسية.

وقالت نيسكا نايك، مؤسسة فنادق ومنتجعات نايسك، «يوفر ميلينيوم سنترال حلاً متكاملاً للمسافرين المعاصرين الذين يسافرون بغرض العمل ومع ذلك يبحثون عن أجواء فندقية غير رسمية وخدمات شخصية متميزة. ونحرص على توفر كافة متطلبات المسافرين المعاصرين الذين يبحثون باستمرار عن تجارب الإقامة الممزوجة بالأعمال والمتعة».

من جانبه، قال كيفورك دلدليان، الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: سيصبح ميلينيوم داون تاون أول فندق تحت علامة ميلينيوم سنترال ويأتي في إطار الجهود المتواصلة التي نبذلها لتوسيع حضورنا في قطاع الضيافة بالمنطقة. وعلى الرغم من أننا جزء من علامة تجارية دولية، إلا أننا نحتفظ بهويتنا الخاصة من خلال توفير تجارب متميزة للضيوف.