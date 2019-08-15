136 مليون درهم العائدات النصفية لـ«ديزاين استوديو» التابعة لـ«ديبا»

المصدر: دبي- أشرف رفيق

بلغت عائدات مجموعة «ديزاين استوديو» التابعة لمجموعة ديبا لحلول الديكورات الداخلية، 136 مليون درهم ( 51.5 مليون دولار سنغافوري)، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق ما جاء في بيان إلى بورصة ناسداك دبي، أمس.

وذكرت مجموعة ديبا في بيانها، أمس، أن حجم العائدات النصفية لـ«ديزاين استوديو» ذراع أعمالها الرئيسة في آسيا، يسجل تراجعاً بنسبة 42.55% مقارنة بعائدات النصف الأول من عام 2018. وأرجع البيان ذلك إلى تراجع العائدات من أعمال المجموعة في سنغافورة وماليزيا ووحدات الصناعة التحويلية، بينما سجلت المجموعة ارتفاعاً في العائدات من أعمال وحدتها الدولية.

وسجلت مجموعة «ديزاين استوديو» خسائر في المخصصات بمقدار 6.9 ملايين دولار سنغافوري في النصف الأول من العام الجاري، بسبب وحداتها في سنغافورة وماليزيا، والنتيجة أن جمالي الخسائر التي عانت المجموعة منها بلغت 18.5 مليون دولار سنغافوري في الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2019. وبلغ حجم عقود مشاريع مجموعة «ديزاين استوديو» حتى 30 يونيو عام 2019 مبلغ 164 مليون دولار سنغافوري، مقابل 157.1 مليون دولار سنغافوري خلال الفترة المقابلة من 2018.