«إيرباص» تستهدف تسليم 890 طائرة تجارية بنهاية 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إيرباص» أنها تستهدف تسليم 890 طائرة تجارية بحلول نهاية عام 2019. وتتوقع الشركة نمو الاقتصاد العالمي وحركة النقل الجوي بما ينسجم مع التوقعات المستقلة السائدة، والتي تفترض عدم ظهور أيّة اضطرابات كبيرة في الأفق.

وقامت الشركة بتسليم 389 طائرة تجارية خلال النصف الأول من 2019 (بالمقارنة مع 303 طائرات في النصف الأول لعام 2018)، وتضم هذه القائمة: 21 طائرة من طراز A220 و294 طائرة من طراز A320 و17 طائرة من طراز A330 و53 طائرة من طراز A350 وأربع طائرات من طراز A380.

أمّا «إيرباص» للطائرات المروحية، فقد قامت بتسليم إجمالي وصل إلى 143 طائرة (بالمقارنة مع 141 وحدة في النصف الأول لعام 2018) إلى جانب إيرادات مستقرة مدفوعة بالتدرج في تنفيذ البرنامج الذي جرى تعويضه بالنمو في الخدمات. وأتت الإيرادات المرتفعة في عمليات شركة «إيرباص للدفاع والفضاء» مدعومة بأنشطة الشركة في مجال الطائرات العسكرية.

وتتوقع الشركة تحقيق زيادة تقارب 15% في الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب بالمقارنة مع عام 2018، فضلاً عن تحقيق تدفق نقدي حر يُقارب 4 مليارات يورو قبل عمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل العملاء.