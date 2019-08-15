نمو قوي بإيرادات «نتورك إنترناشيونال» في النصف الأول 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «نتورك إنترناشيونال» تحقيق نمو قوي في الإيرادات بنسبة 12,4% (12,7% بالعملة الثابتة) عبر أعمال المجموعة خلال النصف الأول. وحققت المجموعة في منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 9.3% مدفوعاً بارتفاع إجمالي حجم المدفوعات، ونمو حجم المعاملات، وتنويع المنتجات والخدمات الجديدة.

وبلغت الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 76.3 مليون دولار في النصف الأول 2019 مقابل 67 مليوناً في النصف الأول 2018 بنمو 13.9% بفضل النمو القوي للإيرادات. وبلغ صافي الدخل الأساسي 43.8 مليون دولار مقابل 41.7 مليوناً بزيادة 5.1%.

واستمر الزخم القوي للعملاء مع تجديد عقود العديد منهم مثل بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي، فضلاً عن توقيع عقود مباشرة مع عملاء ومؤسسات مالية جديدة بعضها في السعودية.

وانخفض الربح من العمليات المستمرة بنسبة 55,4% بسبب ارتفاع قيمة البنود المعلن عنها بشكل خاص، وعلى رأسها التكاليف المرتبطة بالإدراج، بما في ذلك رسوم التعويض على أساس الأسهم. ولاقت منصة الدفع الإلكترونية الجديدة «إن-جينيوس» إقبالاً واسعاً من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وتخطط المجموعة لإطلاق هذه المنصة تدريجياً في أفريقيا خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وتمضي الشركة قدماً نحو استكمال عملية التحول التكنولوجي هذا العام، ويمثّل العملاء الذين انتقلوا إلى استخدام المنصات الجديدة ما يزيد على 96% من إيرادات المجموعة. ووقعت الشركة اتفاقية تجارية مع «ماستركارد» لتسريع تبني أنظمة المدفوعات الرقمية في أسواقنا، وزيادة الأرباح على المدى المتوسط.

وقال سيمون هاسلام، الرئيس التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال»: في أعقاب نجاح إدراج «نتورك إنترناشيونال» في سوق لندن للأوراق المالية في أبريل 2019، جاء الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت نمواً في الإيرادات بنسبة 12,4%، وفي الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13,9%.

وقال: بالنسبة للفترة المتبقية من العام، نتمتع بوضع جيد يمكّننا من الالتزام بدليل الأرباح، الذي قدمناه لدى إدراجنا في سوق لندن للأوراق المالية، ونتوقع تحقيق نمو عضوي منخفض من خانتين في الإيرادات بالعملة الثابتة مع الحفاظ على هوامش مستقرة للأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. كما نتوقع تسارع وتيرة أدائنا لتحقيق نمو في الإيرادات بالعملة الثابتة مع تحقيق رفع تشغيلي معتدل على المدى المتوسط إلى البعيد، فضلاً عن متابعة عدد من مسرعات النمو التي ستحقق لنا على الأرجح نمواً إضافياً في الوقت المناسب.