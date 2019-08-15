«الواحة كابيتال»: استراتيجية جديدة لتحقيق تحول في الأداء

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «الواحة كابيتال»، الشركة الاستثمارية، التي تتخذ من أبوظبـي مقراً لها، عن نتائجها للنصف الأول من عام 2019، حيث سجلت وحدة إدارة الأصول دخلاً قوياً وأداء متميزاً خلال هذه الفترة من عام 2019، فيما سجلت وحدة الاستثمارات الخاصة خسارة، تعود بشكل رئيسي إلى المخصصات والخسائر المحتسبة لمرة واحدة.

وتتبع الواحة كابيتال حالياً استراتيجية جديدة لتحقيق تحول في أدائها ووضع الشركة على مسار النمو المستدام في المستقبل. وكونه جزءاً من هذه الاستراتيجية، أعلنت الشركة في يوليو تعيين عمرو المنهالي رئيساً تنفيذياً للشركة، والذي سيباشر مهام عمله في سبتمبر.

ويمتلك المنهالي سجلاً حافلاً بالنجاح وخبرة تمتد لأكثر من عقدين في قيادة عدد من المؤسسات المصرفية الرائدة في الدولة. ومن خلال الدعم المؤسسي القوي الذي تتمتع به الواحة كابيتال وقيادة مجلس الإدارة برئاسة وليد المهيري، سيتم تنفيذ استراتيجية التحول لمزيد من التقدم في تطوير أعمال الشركة.

وقد أظهرت الواحة كابيتال أداء قوياً خلال الأعوام الأخيرة، وأنشأت محفظة متوازنة من الأصول في العديد من القطاعات ذات إمكانات نمو عالية. وستركز استراتيجية إعادة التنظيم إلى زيادة تطوير وتنويع استثمارات الشركة ما يؤهلها لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

وتتطلع الشركة إلى خلق قيمة إضافية من استثماراتها الحالية، مع البحث عن فرص استثمارية جديدة وجذابة على الصعيد العالمي، وبناء إدارة أصول قوية توفر خدمات متميزة للمؤسسات الاستثمارية من الأطراف الأخرى.

إدارة الأصول

وسجلت وحدة إدارة الأصول في «الواحة كابيتال»، والتي تدير صناديق الشركة في الأسواق الناشئة، صافي ربح بواقع 239.2 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي، فقد واصلت صناديق الأسهم والائتمان، والتي تفوقت باستمرار على المؤشرات الرئيسية خلال سنوات عدة، تحقيق عوائد قوية مع زيادة أصولها المدارة إلى 2.9 مليار درهم.

وسجلت الواحة كابيتال خلال الربع الثاني من عام 2019 خسارة صافية مقدارها 124.4 مليون درهم لتصل بذلك نتائج الشركة إلى خسارة تقدر بـ 182.2 مليون درهم خلال النصف الأول 2019.

وقال وليد المهيري، رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»: تواصل وحدة إدارة الأصول تسجيل أداء متفوق، وتركز استراتيجيتنا على زيادة نسبة الأصول المدارة من خلال الاستفادة من شبكة علاقاتنا لاستقطاب المستثمرين من الأطراف الأخرى. واصلت وحدة الاستثمارات الخاصة تركيزها على تحقيق القيمة والاستثمار في قطاعات ذات إمكانات نمو عالية، ولدينا فيها خبراتٍ واسعة. وستركز «الواحة كابيتال» تحت إدارة عمرو المنهالي، والذي سيتولى مهام منصبه في سبتمبر على تحقيق أفضل العوائد لمساهميها في السنوات المقبلة.

وقال محمد النويس، العضو المنتدب في «الواحة كابيتال»: تأثرت وحدة الاستثمارات الخاصة بخسائر محتسبة لمرة واحدة، كما أثر ارتفاع التكاليف التمويلية على صافي أرباح الشركة. ونجحت «الواحة كابيتال» بالحفاظ على مرونتها بفضل تنوع أصولها، وتركيز فريق إدارتها على توفير القيمة عبر مختلف أعمال الشركة، وذلك من خلال اتباع نهج فعّال في توجيه نمو الشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية، وتعزيز قدرات أعمال إدارة الأصول».

استثمارات خاصة

سجلت وحدة الاستثمارات الخاصة- والتي تستثمر في قطاعات عدة بما في ذلك الطيران، والتكنولوجيا المالية، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية- خسارة صافية قدرها 351.8 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص بقيمة 209.4 ملايين درهم بعد قيام الوحدة بإعادة تقييم قيمة استثمارها القابل للاسترداد في «إيركاب القابضة»، وتسجيلها خسارة بقيمة 153.6 مليون درهم إثر استبعاد 6 ملايين سهم في «إيركاب».