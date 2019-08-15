58 مليون درهم صافي أرباح «أرابتك» خلال 6 أشهر

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت مجموعة أرابتك القابضة عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019، حيث سجلت صافي أرباح عائدة للشركة الأم قدرها 58 مليون درهم، وإيرادات 4.2 مليارات درهم.

وذكرت المجموعة في بيان لها، أمس، لسوق دبي المالي أن حافظة مشاريعها قيد التنفيذ ما زالت في وضع قوي، حيث بلغت 14 مليار درهم، بالرغم من انخفاض القيمة الإجمالية للمشاريع الجديدة، خلال النصف الأول من عام 2019.

وأضافت المجموعة: إن النصف الأول من العام الحالي شهد انخفاضاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 12.4% وكذلك تراجع صافي الربح العائد للشركة الأم بنسبة 48.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعزي هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع المشاريع المطروحة في قطاع الإنشاءات خلال النصف الأول من العام، إلى جانب الاقتراب من إنجاز عدد من المشاريع القديمة.

انخفاض الدين

وتابعت: «تماشياً مع أولويات المجموعة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الميزانية العامة للشركة، فقد شهد النصف الأول من العام الحالي، انخفاض إجمالي الدين بواقع 373 مليون درهم، كما تحسن معدل صافي الدين لحقوق المساهمين بواقع 0.56 مرة مقارنة بـ 1.24 مرة في النصف الأول 2018».

وقال بيتر بولارد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن أرابتك ما زالت ملتزمة باستراتيجيتها المتمثلة في إضفاء التنوع على حافظة مشاريعها عبر قطاعي البنية التحتية والصناعة، كما تمكنت خلال النصف الأول من هذا العام من الفوز بعقود جديدة في قطاع الصناعة، من خلال التركيز على تعزيز الميزانية العامة للشركة من تخفيض الدين، وقد تمكنت بالفعل من تخفيضه بواقع 373 مليون درهم خلال النصف الأول.

وقال: إنه سيتم تسليم العديد من هذا المشاريع خلال الأشهر المقبلة، وهو الأمر الذي سيتيح للمجموعة التركيز بشكل أفضل على مشاريعها الحالية، والفوز بمشاريع مربحة جديدة.