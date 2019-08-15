اتفاق تعاون بين «ايفوبس» و«فرتيكال إنباوند»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «ايفوبس ماركتينج آند بي آر»، ومقرها دبي، الدخول في اتفاقية مشاركة مع «فرتيكال إنباوند»، وكالة التسويق الرقمي بفرنسا. ويمنح هذا التعاون الاستراتيجي الشركتين القدرة على اجتذاب وخدمة العملاء العالميين والإقليميين، بينما يعزز نفوذهما في الصناعة.

وقالت هينا باكت، المدير المسؤول في «ايفوبس ماركتينج أند بي آر»: هذا التطور يهدف إلى توسيع وجودنا العالمي. وفي بيئة الأعمال العالمية اليوم، يعد توفير الدعم فيما وراء البحار بالغ الأهمية لتحقيق نجاح أي شركة. وارتباطنا مع ف«رتيكال إنباوند» يفتح أمامنا شبكة أوروبية قوية تمنح قيمة كبيرة للمؤسسات الباحثة عن فرص في الشرق الأوسط وأوروبا. ولدى الشركتين قائمة من العملاء في قطاعات تتنوع من السفر والسياحة إلى المؤسسات المالية، التكنولوجيا، التجزئة، التعليم، الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.