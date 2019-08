بعد وفاتها .. زها حديد تضع بصمتها المعمارية في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

رغم مرور أكثر من 3 أعوام على رحيلها، إلا أنه من المقرر أن تضع المعمارية العراقية زها حديد بصمتها في دبي، وذلك عن طريق فندق بوتيك والذي ينتظر افتتاحه قريبا ضمن مبنى "The Opus".

وتم اقتراح المشروع لأول مرة في عام 2007 كمبنى للتجارة والتجزئة. وقالت شركة زها حديد للهندسة المعمارية (Zaha Hadid Architects) إن المبنى مصمم كبرجين منفصلين يندمجان مع بعضهما البعض ليشكلا مكعباً.

ووفقا لـموقع سي إن إن عربية إن البرجان يرتبطان خلال فسحة سماوية (atrium) تتكون من 4 طوابق تقع بجانب جسر بـ3 طوابق على ارتفاع 71 متر فوق سطح الأرض.



ويمنح قلب المبنى المجوف إطلالة على العالم الخارجي للأشخاص الموجودين في وسط المبنى.



وتم نحت الجزء الداخلي للمكعب لإنشاء فراغ مركزي بالطريقة ذاتها الذي أكسب الشركة المعمارية للمهندسة العراقية المديح بسبب فندق "Morpheaus" في مكاو.



وغيرت حديد ناطحات السحاب حول العالم بفضل تصاميمها الجريئة والانسيابية، بما في ذلك تصميمها لمركز الألعاب المائية في لندن، ومركز حيدر علييف في أذربيجان.



وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "Omniyat"، مطورة المشروع، مهدي أمجد، إن تصميم الفندق يعكس الجودة الابتكارية لأعمال زها، وهو يعبر عن "حس النحت الذي يُعيد اختراع التوازن بين الصلابة، والفراغ، وما هو غير شفاف، وشفاف، والداخل والخارج".



وأشرفت المعمارية على التصميمات الداخلية للفندق بشكل شخصي، وقال نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "Melia Hotels International"، غابرييل إسكارير، إنه دائماً ما يتوقع المرء أن يفاجأ من تصاميم زها، وأضاف أن مبنى "The Opus" لـ "ME by Melia" يتجاوز "كل ما توقعناه من قبل".



وتدخل شركة "ME Dubai" سوقاً شديدة الازدحام والتنافس، إذ تشتهر دبي ببرج العرب، وأطول فندق في العالم، إضافةً إلى تطورات مذهلة في جزر نخلة الجميرة.

ويقع فندق "The Opus" في منطقة "داون تاون دبي" بالقرب من برج خليفة الذي يُعد أطول مبنى في العالم، دبي مول.

ويُعد "The Opus" واحداً من المشروعات الأربعة التي قامت بها شركة زها حديد للهندسة المعمارية، والتي تم إدراجها في اللائحة القصيرة لمهرجان العمارة العالمي لعام 2019.



