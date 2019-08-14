«الاتحاد» للطيران تراقب الوضع في هونغ كونغ

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الاتحاد» للطيران عن جدول رحلاتها من هونغ كونغ، وسط مراقبة الوضع عن كثب.

وقال ناطق باسم طيران الاتحاد في بيان: انطلقت رحلة الاتحاد للطيران رقم EY833 من مطار هونغ كونغ الدولي إلى مطار أبوظبي الدولي في موعدها المحدد أمس وعلى متنها المسافرون الذين أتموا إجراءات السفر قبل إقفال السلطات لمكاتب إجراءات الهجرة.

وأضاف: «يقوم فريق عمل خدمات الضيوف بمساعدة الضيوف الذين لم يتمكنوا من إنجاز إجراءات الهجرة والحجز لهم على رحلة اليوم. وتنصح الشركة الضيوف المسافرين من هونغ كونغ إلى أبوظبي على الرحلة رقمEY833 (اليوم)، الوصول إلى المطار في وقت مبكر لتخليص إجراءات السفر والهجرة.

إضافة إلى الرحلة المجدولة أمس، غادرت كذلك رحلة الاتحاد للطيران رقم 833 التي كان من المفترض تشغيلها أول من أمس من هونغ كونغ إلى أبوظبي.

وأضاف الناطق: تواصل الاتحاد للطيران مراقبة الوضع عن كثب وتعتذر للضيوف الكرام عن هذه التأخيرات المطولة، مؤكداً أنه «تبقى سلامة ضيوفنا وطاقمنا في قمة أولوياتنا».