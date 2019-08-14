«مارين لينك»: تواجد متنامٍ للإمارات في القطاع البحري عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكدت مجلة «مارين لينك» الأمريكية المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية أن الإمارات برزت عبر السنوات الأخيرة كمركز بحري شديد الأهمية بطموحات عريضة.

وقالت المجلة في نقرير أمس، تحت عنوان «تواجد متنام للإمارات في القطاع البحري العالمي»، ورصد النمو المتلاحق لنشاط التجارة البحرية في الإمارات.

ووصف التقرير انتخاب الإمارات في ديسمبر 2017 كعضو في «مجلس المنظمة البحرية الدولية» عن الفئة «ب» بأنه إنجاز تاريخي كون الإمارات أول دولة عربية تفوز بهذه العضوية، كما أنها فازت بها بعد منافسة شرسة مع 11 دولة من كبريات الدول الرائدة في قطاع التجارة البحرية العالمية وعلى رأسها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا.

وأضاف التقرير أن فوز الإمارات بهذه العضوية كان بمثابة خطوة هائلة من جانبها لتعزيز مكانتها ورفع أسهمها في المجتمع البحري العالمي.

وتضمن التقرير أيضاً مقابلة مع معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والذي صرح قائلاً: «تواصل الإمارات جهودها لتتبوأ المراكز الأولى في كل المجالات والمؤشرات المتعلقة بصناعة النقل البحري الدولية».