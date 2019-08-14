«بورصة دبي للذهب» نحو أفضل أداء سنوي في تاريخها

المصدر: دبي ـ عمرو عادل

توقع ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، أن تسجل البورصة خلال العام الجاري، أداءً أفضل مقارنة بالعام الماضي 2018، الذي شهد أعلى قيمة تداول سنوية في تاريخها بنحو 475 مليار دولار، وأعلى حجم تداول في نفس العام بنحو 22.26 مليون عقد، وذلك مع تنامي رغبة المستثمرين في تجنب المخاطر والتحوط.

وأكد أن البورصة شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري تداول أكثر من 10.65 ملايين عقد، وهو الأمر الذي يتماشى مع توقعاتها المسبقة لهذه الفترة، متوقعاً أن يزداد حجم التداول خلال الأشهر المتبقية من العام 2019. ورجح ميل مزيداً من التقلبات المفيدة أيضاً خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم التداولات.