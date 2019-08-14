«عيدية» الأضحى ترفع مبيعات التجزئة في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

سجلت متاجر التجزئة ومراكز التسوق في دبي نمواً ملحوظاً في حجم المبيعات خلال أسبوع عيد الأضحى مقارنة مع نفس الفترة من العام الجاري، وذلك بحسب مصادر عاملة في القطاع.

وشهدت المراكز التجارية منذ يوم الخميس الماضي ارتفاعاً مضطرداً في أعداد الزوار على مدار اليوم ووصل الازدحام إلى الذروة خلال ساعات المساء، ويأتي ذلك في ظل أهمية مراكز التسوق كوجهة مثالية للترفيه والتسوق خاصة خلال مواسم الأعياد، حيث عادةً ما تحفل بالعروض والتخفيضات الواسعة والفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة. وتنافست المحلات التجارية والمطاعم ومراكز التسوق على تقديم عروض ترويجية متنوعة وجوائز عديدة للزوّار بما يشمل المبالغ النقدية وبطاقات الهدايا وتذاكر السينما وغيرها.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أكد رازا بيج، الرئيس التنفيذي لعلامة «سبلاش» عضو مجلس إدارة مجموعة «لاند مارك»، أن متاجر «سبلاش» سجلت خلال العيد في دبي مستويات مبيعات قياسية، حيث حققت نمواً بمعدلات كبيرة أثناء عطلة الأعياد، مشيراً إلى أن العلامة التجارية المعروفة تواصل طرح المزيد من التشكيلات لمختلف المنتجات بما يلبي متطلبات العملاء والمتسوقين من مختلف الشرائح.

إقبال كبير

ومن جانبه أشار محمد عبدالرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، إلى أن موسم العيد في دبي ساهم في تعزيز مستويات إقبال الزوار بفضل العروض والفعاليات المتنوعة التي طرحتها متاجر التجزئة ومراكز التسوق بالإضافة إلى الجاذبية التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية مرموقة للتسوق والسياحة والترفيه، موضحاً أن هذه الأداء يتكامل مع الأداء الإيجابي الذي يحققه قطاع التجزئة بمختلف فئاته على مدار العام.

وساهم تمديد ساعات عمل مجموعة من مراكز التسوق في استقطاب المزيد من الزوار خلال فترات المساء، حيث أعلنت مجموعة من مراكز التسوّق عن تمديد ساعات عملها خلال عيد الأضحى لتمكين الزوّار والمقيمين من الاحتفال بأجواء هذه المناسبة الكبيرة حتى ساعات متأخرة.

تمديد ساعات العمل

وأعلنت مراكز التسوّق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، بما فيها مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف، عن تمديد ساعات العمل حتى الساعة الواحدة صباحاً، لتمنح زوّارها المزيد من الوقت للتسوّق والاستمتاع بالمأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي المتواجدة فيها.

ويفتح دبي مول أبوابه حتى الساعة الثانية فجراً خلال الفترة بين 8 و17 أغسطس ليرحّب بزوّاره ضمن أجواء احتفالية تزيّن المحلات التجارية والمطاعم المتميزة، وقدم دبي مول خلال عطلة عيد الأضحى المبارك العديد من الأنشطة والعروض المميزة المناسبة لجميع أفراد الأسرة ليكون بذلك وجهة مفضلة للاحتفال بهذه المناسبة الرائعة بصحبة العائلة والأصدقاء.

ويقدم «دبي مول» خيارات متعددة من العلامات التجارية في عالم الموضة وأحدث تشكيلات الأزياء التي تناسب جميع الأذواق، ليتمكن الزوار من اقتناء كل ما يرغبون به للاحتفال بالعيد. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت عطلة العيد فرصة مثالية لتمضية أوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء، ومشاركة الوجبات الشهية. ولن يجد الزوار وجهة تضم تحت سقف واحد أكثر من 200 مطعم ومقهى، تقدم أفضل المأكولات العربية والإيطالية والهندية والآسيوية، وغيرها الكثير.

وللعائلات والأطفال، قدم «دبي مول» تجربة لقاء «شيبتنا» الذي يروي للصغار قصصاً مسلية، ومفعمة في الوقت ذاته بالحكمة والقيم النبيلة. ويمكن للعائلات التي تنفق 100 درهم على الأقل في المول الحصول على هدايا العيد المميزة من «شيبتنا» أيضاً!

ولإضفاء المزيد من البهجة على أجواء العيد، قدمت متاجر «دبي مول» العديد من العروض الترويجية، كما تزينت أرجاؤه بالتركيبات الفنية المستوحاة من الأجواء الحيوية لموسم الصيف، بالإضافة إلى الأنشطة التفاعلية، والعروض الموسيقية الحيّة، والمناسبة لكل أفراد الأسرة.

أما ابن بطوطة مول فقد أعلن عن تمديد ساعات العمل للمحلات التجارية حتى منتصف الليل وللمطاعم حتى الواحدة فجراً احتفالاً بعيد الأضحى في دبي، ليمكّن زوّاره من الاستمتاع بعروضه الخاصة والتي تشمل موكب «ستيم بنك» الترفيهي، وعرض «فلاور ثيم بيرفورمانس» و«لوني تيونز».

وبعد الانتهاء من مشاهدة عروض الألعاب النارية الخلّابة في دبي فستيفال مول، استمتع الزوار بالتجوّل في أروقته والتسوّق من المحلات، والتي مددت ساعات العمل حتى منتصف الليل للمحلات التجارية والواحدة فجراً للمطاعم.