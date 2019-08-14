«بورصة دبي للذهب» نحو أفضل أداء سنوي في تاريخها

المصدر: دبي - عمرو عادل

تتجه بورصة دبي للذهب والسلع، التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، إلى تسجيل أفضل أداء سنوي في تاريخها خلال العام الجاري، وذلك وفقاً لتوقعات ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع. وبلغت أعلى قيمة تداول سنوية في البورصة نحو 475 مليار دولار في عام 2018، فيما كان أعلى حجم تداول في نفس العام بنحو 22.26 مليون عقد.

وقال ليس ميل، لــ«البيان الاقتصادي»، إن البورصة شهدت خلال النصف الأول تداول أكثر من 10.65 ملايين عقد، وهو الأمر الذي يتماشى مع توقعاتها المسبقة لهذه الفترة، متوقعاً أن يزداد حجم التداول خلال الأشهر المتبقية من 2019 لتسجل أداءً أفضل مقارنة بالعام الماضي مع تنامي رغبة المستثمرين في تجنب المخاطر والتحوط.

وسجلت البورصة، قيم تداولات بلغت 3.55 تريليونات دولار (13.06 تريليون درهم منذ تأسيسها في 2005 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري. وأظهر رصد أعده «البيان الاقتصادي» استناداً لأحدث بيانات صادرة عن البورصة أن إجمالي أحجام التداولات في تاريخ البورصة الممتد 14 عاماً، بلغ 130 مليون عقد.

ورجح ميل أن تتسبب التوترات الجيوسياسية في خلق مزيد من التقلبات المفيدة لزيادة حجم التداولات، وسواء كان ذلك بسبب تصرفات أو تصريحات من الولايات المتحدة أو أوروبا أو آسيا، فإننا لم نشهد مرور أي شهر خلال 2019 دون حدوث تقلبات بسبب عوامل خارجية في أسواق السلع أو أسواق العملات الأجنبية.وسجلت البورصة، أفضل أداء شهري في تاريخها الممتد 14 عاماً، وسجلت أحجام تداول بلغت 2.382 مليون عقد، بقيمة تجاوزت 39.2 مليار دولار خلال يوليو.

وأضاف ميل، إن البورصة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية من خلال جهودها المستمرة لجذب مشاركين جدد، أولها: تعزيز سيولة المنتجات الحالية من خلال إطلاق خدمات ذات قيمة مضافة، وثانيها: تعزيز مكانة البورصة عالمياً بين شرائح مستهدفة من المستثمرين في الأسواق الرئيسية، مثل الهنود غير المقيمين.