وتيرة مرتفعة لنشاط الاكتتابات العالمية في الربع الثاني 2019

المصدر: دبي- البيان

أكد تقرير حديث لشركة إرنست ويونغ أن نشاط الاكتتابات العالمية حافظ على وتيرة ارتفاعه في الربع الثاني من عام 2019، حيث تم تنفيذ 302 صفقة اكتتاب بقيمة إجمالية بلغت 56.8 مليار دولار أمريكي، وبزيادة نسبتها 47.3٪ مقارنة مع عدد الاكتتابات المسجلة في الربع الأول من عام 2019، وذلك رغم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحالة عدم التيقن المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واستحوذت قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والصناعة على المراكز الثلاثة الأولى من حيث عدد الاكتتابات المسجلة في الربع الثاني من عام 2019.

كانت قيمة صفقات الاكتتابات العامة في المنطقة نمت بنسبة 222.6٪ لتصل إلى 2.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام مقارنة مع 874.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وشهد الربع الثاني من العام تسجيل ست صفقات، بما في ذلك إدراج صندوق استثمار عقاري واحد، بانخفاض قدره 33.3٪ من حيث عدد الصفقات مقارنة مع تسع صفقات في الربع الثاني من عام 2018. وشهد الربع الثاني من العام تحسناً ملحوظاً في نشاط الاكتتابات، من حيث الحجم والقيمة، مقارنةً بصفقة اكتتاب واحدة بقيمة 57.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2019.