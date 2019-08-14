غرفة عجمان تعزز التعاون مع أعضائها بمجموعات العمل والزيارات الميدانية

المصدر: عجمان - وام

عززت غرفة تجارة وصناعة عجمان مساهمتها في الارتقاء بالقطاع الاقتصادي من خلال تنظيمها لمجموعات العمل المتنوعة تحت مظلتها مثل مجموعات عمل المصانع، والسياحة، وشباب الأعمال، ومراكز التسوق، ومكاتب المحاماة، والتعليم الخاص، والقطاع الصحي، والقطاع المصرفي وغيرها.

وكشف عبدالله النعيمي مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان أن الغرفة قامت بتنفيذ 31 زيارة ميدانية لمختلف القطاعات خلال النصف الأول من العام الجاري، استعرضت خلالها أهم الخدمات الموجهة للتجار ورجال الأعمال وكذلك أهم الفعاليات والندوات والخدمات القانونية التي تقدمها الغرفة إلى جانب أهم المعارض التي تنظمها والمعارض المتخصصة التي تشارك فيها بحضور عدد من أعضائها من الشركات والمصانع بما يعزز تعاونهم وشراكاتهم ويفتح أسواقاً جديدة لمنتجات الإمارة.

وأوضح أن غرفة عجمان تعمل على تنوع مجموعات العمل لتشمل مختلف القطاعات ضمن قناة تتيح فرصة اللقاء المباشر بين الغرفة وأعضائها من جهة والأعضاء ذات العلاقة من جهة أخرى، بهدف الارتقاء بمختلف القطاعات والاطلاع على المقترحات الفعالة والوقوف على أهم التحديات والمعوقات وسبل حلها، داعياً أعضاء الغرفة للتواصل معها للتسجيل والمشاركة في مجموعات العمل على حسب النشاط.

كما أوضح أن غرفة عجمان تعتمد ضمن آلياتها في التواصل مع أعضائها على زيادة الزيارات الميدانية التي تنفذها للتعرف على تطلعات مجتمع الأعمال وأهم الاحتياجات والتحديات والعمل على تذليل العقبات والتعرف على المقترحات والأفكار الإبداعية التي تخدم بيئة العمل، من أجل استدامة وتنمية المنشآت بكافة أنشطتها وبما يصب في رؤية إمارة عجمان وخطتها الاستراتيجية 2021.