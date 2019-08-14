77.4 % معامل الإشغال على طيران الخليج في النصف الأول

المصدر: المنامة - البيان

حققت طيران الخليج نتائج مميزة خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018 مع عامل إشغال مقاعد أعلى بلغ 77.4%، مقارنة بنسبة 74.3% لعامل إشغال في 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج د. كريشمير كوتشكو : «نتائج رائعة حققتها الناقلة خلال النصف الأول من العام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018. مع قدرة استيعابية أكبر في عدد المقاعد، وكان من الصعب تحقيق نسبة أكبر في عامل إشغال المقاعد، لكننا تمكنا من تحقيق هذا الهدف».

وبدأت «طيران الخليج» تحقيق نتائج إيجابية في مختلف مجالات العمل لديها منذ إطلاقها لمفهوم «البوتيك» في بداية العام 2019. كما تسلمت الناقلة طائرتها الثالثة إيرباص 320 نيو، وأعلنت عزمها بدء تسيير رحلاتها باستخدام الإيرباص الجديدة إلى ماليه في جزر المالديف اعتباراً من أكتوبر. وستتسلم طيران الخليج طائرتها السابعة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر هذا العام، وذلك كجزء من برنامجها لتحديث الأسطول الذي بدأته في العام 2018 والمتوقع الانتهاء منه في العام 2023؛ حيث تترقب الناقلة استلام ما مجموعه 39 طائرة جديدة لتكوين أسطولها الجديد من الطائرات من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر وإيرباص 320 نيو وإيرباص 321 نيو.