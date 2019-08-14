«طيران الجزيرة» تواصل توسيع شبكة وجهاتها

المصدر: دبي - البيان

قال مروان بودي رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة إن طيران الجزيرة تسجل أداءً إيجابياً عبر توسيع شبكة الوجهات التي تخدمها، وزيادة عدد الطائرات في أسطولها الذي سيشهد تسلّم طائرات A320neo جديدة في النصف الثاني من العام.

كانت الشركة سجلت زيادة بنسبة 335.1% في أرباحها الصافية النصفية التي بلغت 6.2 ملايين دينار كويتي مقارنة بأرباح 1.4 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجلت الشركة نمواً بنسبة 20.6% في أعداد المسافرين، وزيادة بنسبة 37.4% في إيراداتها التشغيلية التي بلغت 3.47 ملايين دينار كويتي، وزيادة بنسبة 391.6% في أرباحها التشغيلية التي بلغت 6.6 ملايين دينار كويتي.

وتخدم الشركة 28 وجهة في الشرق الأوسط والهند وأوروبا ومنها دبي، البحرين، الدوحة، بيروت، عمّان، الإسكندرية، القاهرة، شرم الشيخ، أسيوط، الأقصر، سوهاج، جدّة، الرياض، الطائف، النجف، مشهد، كوتشي، مومباي، حيدر آباد، أحمد آباد، نيودلهي، لاهور، إسطنبول، بودروم، باكو وتبليسي.

وتستعد طيران الجزيرة لإطلاق رحلات جديدة في الربعين الأخيرين من العام، بدءاً من العاصمة البريطانية، لندن. وسيكون هذا التوسع مدعوماً باستلام ثلاث طائرات من طراز إيرباص A320neo.