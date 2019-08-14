نمو صافي أرباح «أجيليتي» في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أجيليتي للخدمات اللوجيستية، أمس، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 41.9 مليون دينار كويتي بزيادة 7.7% وبواقع 25.18 فلساً للسهم الواحد. بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 95 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام بزيادة 27% والإيرادات 775 مليون دينار كويتي بزيادة 2.5%.

وقال طارق سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي: «حققنا نتائج جيدة على الرغم من بيئة الأعمال الصعبة التي نعمل فيها. فقد سجلت الخدمات اللوجيستية نتائج جيدة للغاية، وتواصل تنفيذ استراتيجيتها لزيادة الكفاءة التشغيلية. أيضاً، كان أداء شركات أجيليتي للبنية التحتية موفقاً وهي تمضي قدماً في تنفيذ مبادراتها الخاصة حسب خططها الموضوعة».

وانخفضت أحجام الشحن الجوي في الربع الثاني نتيجة لضعف ظروف السوق، وانخفاض الطلب عبر مختلف القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية، فضلاً عن تراجع الطلب على خدمات الشحن الجوي إلى مستوياته المعتادة بعدما كان قد شهد ارتفاعاً كبيراً في العام الماضي. وتأثرت صناعة الشحن الجوي بانخفاض أحجام الشحن، وتغيير مساراته نتيجة تطبيق التعرفة الجمركية، ووضع قيود على الاستيراد بين الولايات المتحدة والصين.