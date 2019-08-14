الإمارات ضمن الوجهات السياحية الأكثر شعبية عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أضحت الإمارات بسرعة واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم، وذلك بفضل ما تعج به من شريحة واسعة من الأماكن السياحية والمتنزهات الترفيهية التي تناسب الأذواق والأهواء كافة، ناهيك عن أكبر وأفخر مراكز التسوّق، ورحلات السفاري وركوب الجمل في الصحراء، وذلك وفق تقرير نشره موقع «The Travel».

وقال الموقع: «رغم طابعها الحضاري المتطور والمتقدم للغاية وتفاخرها بمدن مستقبلية عامرة بصروح معمارية معاصرة، فهي لا تدخر وسعاً في توفير كل أسباب المعرفة والاطلاع على تاريخها وتقاليدها وثقافتها المحلية عميقة الجذور، ويُعد برج خليفة أحد أشهر المعالم في دبي والعالم، وهو أطول برج قائم بذاته في العالم ويضم أعلى منصة مراقبة وأطول مصعد في العالم، وكذلك منطقة جميرا التي تزخر بالعديد من الفنادق والمنتجعات السياحية».

وتابع: «وتعج الدولة بوجهات ساحلية تضاف إلى خط سير الرحلة، ولعشاق الهواء الطلق، يمكن إضافة جبل حفيت إلى خط سير الرحلة، في جولة يومية قصيرة في العين، حيث يعد ثاني أعلى جبل في الإمارات».

وأوضح الموقع: «هناك بعض المعالم البارزة التي ينبغي زيارتها من أشهرها مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، وعند زيارة مدينة تضم أكبر مركز تجاري في العالم لا بد للمرء أن يعرج على مول دبي».