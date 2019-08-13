مسرح للسيرك في قلب دبي يتسع لـ 1800 شخص

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

كشفت مصادر مطلعة لـ «البيان الاقتصادي» أن شركتين عالميتين أنجزتا التصاميم الهندسية والمعمارية لمشروع نوعي في قلب دبي وسيكون مخصصاً لعروض السيرك ويتسع لنحو 1800 شخص، مشيرة إلى أن تصميم المشروع يعتمد مفهوم هندسة سحر الدخان والمرايا.

ويعد المشروع الجديد الثاني من نوعه على صعيد تخصصه في تقديم عروض السيرك الحيّة لفرق عالمية عريقة في هذا المجال، إذ يجري تقديم عرض «لا بيرل» الدائم على مدى السنوات الـ10 القادمة على الأقل، مع 10 عروض أسبوعياً، تُقدّم مرتين يومياً على مسرح تم بناؤه خصيصاً لهذا العرض في مدينة الحبتور، ويعتمد "لابيرل" على عنصر المياه بينما يعتمد الثاني على الدخان.

وقالت المصادر إن الشركة الهندسية تعاملت بإيجابية مع تحديات المشروع الذي يتطلب الاستفادة القصوى من المساحات داخل المسرح وتوظيفها مع الإضاءة والصوتيات وسحابات الدخان التي تخرج من داخل هيكل المسرح لتحقيق الإثارة المنشودة في عروض سيرك غير مسبوقة.

تبلغ مساحة البناء في المشروع 23.495 قدم مربع ويضم محيطه منافذ للتجزئة فضلاً عن قاعة للاحتفالات مساحتها 10 آلاف قدم مربع تقريباً. وتطلب وضع التصاميم الهندسية المعقدة لهذا النوع من المشاريع محاكاة لأنظمة الصوت والإضاءة والدخان لضمان عدم تأثيرها على التهوية أو القدرة البصرية للجمهور.

ويأتي المشروع الجديد في إطار اهتمام الإمارة بصناعة الترفيه المبتكرة بوصفها مركز جذب للسياحة العائلية إذ تمكنت من ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.