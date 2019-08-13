"انتريبرينور": دبي الأفضل عالمياً في البيانات التجارية

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت مجلة «انتريبرينور» الأمريكية، أنه لا توجد مدينة في العالم استطاعت أن تدرك أهمية البيانات في العمل التجاري، وتحديداً في نجاح الشركات الناشئة، بأفضل مما فعلت دبي، مشيرة إلى أن هذا الإدراك تجلى في «منصة دبي بالس»، والتي أطلقتها مؤسسة حكومة دبي الذكية في العام 2017 تحقيقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة دمج الخدمات الحكومية التي تقدمها دبي في منصة واحدة تمكّن المتعامل من الوصول إلى كافة الخدمات وإجراء جميع المعاملات.

ونشرت المجلة تقريراً خاصاً عن «منصة دبي بالس»، وأهميتها في دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، موضحة أن المنصة تساعد رواد الأعمال من خلال تزويدهم بالبيانات اللازمة التي يحتاجونها في أبحاثهم التسويقية وخططهم التجارية، فضلاً عن البيانات المتعلقة بأفضل فرص الاستثمار والأعمال التجارية التي تناسب ظروف شركاتهم، وأيضاً تزويدهم بالتنبؤات بشأن أبرز الاتجاهات المستقبلية في السوق.

وقال يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، إن إطلاق المنصة نبع من إدراك دبي لحقيقة أن البيانات تقع في موقع القلب من عملية تحويل أي مدينة إلى مدينة ذكية.

وأضاف، أن المنصة تساهم من خلال تحدي «البيانات أولاً» الذي أطلقته حديثاً في توفير المزيد من البيانات في دبي، ليس لرواد الأعمال والشركات الناشئة فحسب، وإنما للدوائر الحكومية والمستخدمين العاديين أيضاً.