محمد بن راشد: إكسبو دبي سيكون الأفضل في تاريخ المعرض الممتد 168 عاماً

المصدر: البيان الالكتروني

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سير العمل فى مشاريع البنية التحتية ل" اكسبو 2020 دبي" الذي ينطلق اكتوبر من العام المقبل بمشاركة نحو 95 دولة تمثل قارات العالم.

فقد زار سموه قبل ظهر اليوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة فى دبي مكتب اكسبو2020 فى منطقة دبي جنوب حيث استقبلت سموه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب اكسبو2020 وعدد من كبار الوظفين.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي الى إيجاز حول ما تم انجازه من مشاريع البنية التحتية الخاصة باكسبو 2020 والبرامج والخطط التوعوية والترويجية التي وضعها المكتب للتعريف بالمعرض العالمي الذي تستضيفه الدولة العام المقبل حيث سيكون الحدث العالمي الأبرز نظرا لعدد الدول المشاركة وعدد الزوار المتوقع ان يؤموه والذي يتوقع ان يفوقوا 25 مليون زائر من داخل وخارج الدولة.

وتناول شرح معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي النماذج التي اعتمدتها الدول المشاركة فى المعرض لأجنحتها بما فيها جناح دولة الامارات العربية المتحدة والطراز المعماري الذى يعكس حضارة وتراث كل دولة .

واشارت الوزيرة الهاشمي الى ان مكتب اكسبو قام بحملات ترويجية لمعرض اكسبو للتعريف بأهدافه ومشاركاته وفعالياته خاصة فى أوساط طلبة الجامعات والمدارس وفى مختلف المواقع العامة والتجمعات البشرية مثل الحدائق والمنتزهات وغيرها على مستوى الدولة وفى بعض الدول المجاورة.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عددا من المواقع الانشائية فى منطقة المعرض وتوقف سموه عند جناح دولة الامارات الذي صمم بطريقة هندسية وفنية تجعل منه أيقونة إبهار وابداع تبهر الزوار وتسرهم.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ارتياحه لما تم ا نجازه حتى الآن من مشاريع اكسبو 2020 وأثنى سموه على جهود فريق العمل من شباب وشابات الوطن وعلى رأسهم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي التي تتابع كل التفاصيل الكبيرة لانجاح الحدث العالمي.

وشدد سموه على ضرورة اخراج المعرض العالمي بصورة مشرفة لدولة الامارات وشعبها وللعرب اجمعين معتبرا سموه ان معرض اكسبو دبي 2020 منصة حضارية عالمية لجميع الدولة دون استثناء تستعرض من خلاله كل دولة ثقافاتها وتراثها وتاريخها ومنتجاتها الوطنية أمام الزوار من مختلف جنسيات العالم وثقافاته ومشاربه.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته وتفاؤله بنجاح الحدث بهمة شباب الوطن وكوادره المدربة والمؤهلة القادرة على تشغيل وادارة وتنظيم مثل هذه التظاهرات الثقافية والسياحية والتجارية الدولية هنا على أرض الامارات.

وطالب سموه جميع الجهات المعنية فى الدولة عموما ودبي خصوصا بتكثيف جهودهم والعمل دون كلل أو ملل لانجاح المعرض وابرازه كملتقى ثقافي وانساني وسياحي عالمي.

وختم سموه قائلا " ما من أحد منا الا يشرئب الى الفلاح وبياض الوجه والنجاح" مضيفا " ماتحصل عليه دون جهد تفقده دون ندم".