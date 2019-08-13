هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ 14.6 مليوناً

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

عرض موقع الإمارات للمزادات هيكل أنثى ديناصور ضخماً بالمزاد العلني بسعر 14.6 مليون درهم، وحدد الموقع مساء يوم 25 أغسطس الجاري كآخر يوم للمزاد.

ويُعد الديناصور من أكبر المخلوقات التي عاشت على سطح الأرض في العصر الجوراسي المتأخر منذ حوالي 155 مليون سنة.

ونشر الموقع صوراً لهيكل الديناصور معروضاً ضمن القاعة الرئيسية لـ «دبي مول»، إذ اشترته «إعمار» عام 2014 قادماً من متحف «هيوستن للعلوم الطبيعية». عُثر على بقايا هذا الديناصور عام 2008 في موقع «دانا كاري» بالقرب من بلدة «تين سليب» شمال وسط ولاية وايومنغ الأمريكية؛ ويعود لسلالة «ديبلودوسيداي».

وعاش الديناصور المذكور خلال عصور ما قبل التاريخ، ويبلغ طوله 4.24 أمتار، وارتفاعه 7 أمتار، وله ذيل يجرّه على الأرض ويماثله في الطول عنق ممتد ورفيع. وكان قد تم تركيب الهيكل العظمي للديناصور في عام 2014، وتم عرضه مجاناً أمام الجمهور.