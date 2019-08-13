«فوربس»: الإمارات قدوة للعالم في الاستثمار بأفريقيا

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ذكرت مجلة «فوربس» أن الإمارات تعد رائدة في الانفتاح الاستثماري على أفريقيا، وأنها تضع نموذجاً للدول الأخرى في العالم للاقتداء به.

ونشرت المجلة أمس تقريراً خاصاً عن مبادرات الإمارات الاستثمارية في أفريقيا. وأشار تقرير «فوربس» إلى أن بداية اهتمام الإمارات بالاستثمار في زيمبابوي كانت مع إنشاء سفارة للإمارات في زيمبابوي.

واتخذت الدولة بعد ذلك عدة خطوات إيجابية كالتبرع لزيمبابوي بأجهزة ومعدات طبية تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات، ثم قيام وفد من أبرز رجال الأعمال الإماراتيين بزيارة زيمبابوي للتعرف إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.

ووصف التقرير الإمارات بأنها لاعب رئيس في ساحة التجارة الدولية، فضلاً عن كونها تتمتع بتنوع اقتصادي وباستقرار سياسي مثالي.