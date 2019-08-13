التجارة الإلكترونية تحمل إمكانات نمو هائلة للدولة والمنطقة

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أكدت نادية عقيل، الرئيس التنفيذي لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك»، التابعة لشركة «أجيليتي» المدرجة في بورصتي دبي والكويت، أن التجارة الإلكترونية تنطوي على إمكانات نمو هائلة في الدولة والمنطقة. كما أنها تسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع تجارة التجزئة، متوقعة أن تتضاعف قيمة هذه السوق لتبلغ 20 مليار دولار في 2020.

وأضافت عقيل، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن قطاع التجزئة شهد تغيراً جذرياً عمّا كان عليه قبل 10 أعوام، حيث شكّل ظهور التجارة الإلكترونية تحدياً كبيراً بالنسبة إلى تجار التجزئة. وعلى الرغم من أن التجارة الإلكترونية انتشرت بوتيرة أبطأ في منطقة الشرق الأوسط بالمقارنة مع أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة- حيث تمثل التجارة الإلكترونية 2% فقط من حجم مبيعات التجزئة في المنطقة - إلا أنها تحمل فرصاً ضخمة للنمو.

وأوضحت أن دخول العصر الرقمي يحتم على متاجر التجزئة التقليدية سرعة التغير لمواكبة التطورات الحاصلة كي تتمكن من النجاح والازدهار، ما يعني حاجة تجار التجزئة الماسة للانتقال نحو نماذج تمزج أنماط التسوق التقليدية مع تجارب التسوق الرقمية، كما أنه يتعين على تاجر التجزئة دراسة تجارب العملاء واستخدام التكنولوجيا لتحسينها.

طرق استفادة

وذكرت عقيل أن هناك العديد من الطرق للاستفادة من التكنولوجيا وتحسين تجارب العملاء، حيث تعتبر تقنية الواقع المعزز مثالاً جيداً على دور التكنولوجيا في تحسين تجارب العملاء داخل المتاجر، حيث يمكن للعميل استعراض الملابس لتقييم مظهرها عليه دون تكبد عناء ارتدائها، وهنا مثلاً يمكن للمتاجر تزويد العملاء بتجربة تستند إلى تقنية الواقع المعزز عبر توفير غرف قياس مزودة بهذه التقنية أو عبر تطبيقات الهواتف المحمولة. وقد حققت تقنية الواقع المعزز نجاحاً كبيراً بين المستهلكين، حيث تشير دراسة أجرتها شركة «إنتر أكشنز» إلى أن 61% من المستهلكين المشاركين في الدراسة يفضلون التسوق لدى متاجر تتيح تقنية الواقع المعزز أكثر من المتاجر التي لا توفرها.

يوباك

وحول شركة «يوباك»، قالت عقيل إنها شركة مدرجة في بورصة الكويت ومتخصصة في إدارة العقارات والمرافق التجارية مع التركز على مشاريع البناء والتشغيل والتحويل. نحن لدينا نشاط كبير والعديد من المشاريع الهامة، التي نقوم بإدارتها في الكويت مثل المساحات التجارية في مطار الكويت الدولي ومبنى مطار الشيخ سعد ومشاريع تجارية أخرى، بالإضافة إلى تطوير مجمع «ريم مول» في جزيرة الريم بأبوظبي.

تسوق

وأوضحت الرئيس التنفيذي لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك»، أن إضفاء الطابع الشخصي على تجارب التسوق سيلعب دوراً محورياً في استمرارية المتاجر الحقيقية نظراً لأهميته البالغة من وجهة نظر العملاء. ووفقاً للدراسات فإنه من المرجح أن يقوم المستهلكين بالتسوق لدى العلامات التجارية التي تتعرف إليهم وتتذكرهم، وتزودهم بالعروض والتوصيات ذات الصلة بتفضيلاتهم الشخصية.

وتابعت عقيل: تلعب البيانات والتحليلات دوراً محورياً في هذا المجال، حيث يمكن لتجار التجزئة الذين يقدمون عروضهم عبر الإنترنت استخدام هذه البيانات لتشجيع عملائهم على زيارة المتجر من خلال العروض الترويجية المخصصة. كما يمكن للمتاجر الحقيقية الاستفادة من نقاط البيع إلى أقصى حد ممكن، وتشجيع المستهلكين على إنفاق المزيد من الأموال عبر إرسال عروض موجّهة إلى هواتفهم المحمولة باستخدام اللوحات الإعلانية الرقمية، واستناداً إلى نوعية المنتجات التي يقومون بتجربتها في غرف القياس أو المنتجات في سلال مشترياتهم.

وحول دور التكنولوجيا في تعزيز العمليات التجارية، قالت إنه ينبغي أن يعتمد تجار التجزئة على سلاسل توريد عالية الكفاءة. وإذا لم تتضمن مخزوناتهم المنتجات التي ينشدها العملاء، فيتعين على التجار امتلاك قدرة الحصول عليها بأسرع وقت ممكن. كما ينبغي للتجار تقديم خدمات توصيل فائقة السرعة إلى المتسوقين الذين يودون الحصول على مشترياتهم في منازلهم.

مراكز ذكية

تعيد التكنولوجيا الرقمية صياغة تجارة التجزئة التقليدية. ومن الضروري ظهور المراكز التجارية الذكية في هذا العصر الرقمي، ويتعين على المراكز التجارية القائمة الاستعانة بالتكنولوجيا واستخدامها لتحسين تجارب العملاء.