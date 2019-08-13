الإمارات تسخّر التقنية لإرساء اقتصاد قائم على المعرفة

المصدر: دبي- وائل الخطيب

بدأت حكومة الإمارات في تنفيذ مشاريع استثمارية في التكنولوجيا مثل «مبادرة دبي الذكية» لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التكنولوجيا وإرساء اقتصاد قائم على المعرفة، ومن المتوقع أن تعمل هذه المبادرات على تحويل الدولة رقمياً وتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين في القطاعين، وذلك وفق تقرير حديث أصدرته شركة «أونست فيرجين».

وقال التقرير:«حددت شركات الفئة الأولى العالمية منطقة الشرق الأوسط كواحدة من أكثر المناطق المستهدفة ربحية، وأعلنت شركة مايكروسوفت عن خططها لفتح مراكز بيانات في دبي وأبوظبي».

ووفقاً للتقرير بلغت قيمة سوق خدمات البنية التحتية السحابية في المنطقة 2.57 مليار دولار في 2017، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 28.7% خلال السنوات القادمة. ويمكن أن يعزى النمو إلى زيادة الاستثمارات من قبل الحكومات الإقليمية والشركات الخاصة في التقنيات القادمة، علاوة على ذلك، فإن زيادة الوعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكنولوجيا السحابية يزيد الطلب على هذه السوق.