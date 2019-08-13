6 حدائق خضراء داخل مبنى سكني بدبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تتنافس شركات التطوير العقاري في دبي بتقديم مفاهيم مبتكرة وحلول تزيد من جاذبية مشاريعها لدى الراغبين بالتملك الحر، ووجدت إحدى الشركات العقارية ضالتها بإغراء المستثمرين بحدائق خضراء تقع في الأدوار العليا للبرج السكني الذي بات يعرف باسم «ون بارك افنيو» ويقع في قلب مدينة محمد بن راشد آل مكتوم. ويضم البرج ستّ حدائق سماوية مفتوحة توفر مساحات عمودية. وفي موقف السيارات السفلي، توجد مساحات خاصة مزودة بمحطات لشحن السيارات الكهربائية، تشجيعاً للسكان الحريصين على تبني مفاهيم الحياة الخضراء.

وتراهن الشركة على مقدرة المشروع في إعادة تشكيل مفاهيم الحياة العصرية من منظور مستدام، عبر برج قائم على طابق أرضي يعلوه 24 طابقاً، تضم 403 شقق مع شرفات بجميع الشقق.

وتعمل الإضاءة في الشقق السكنية بنظام استشعار الحركة، في حين تعمل الواجهات على عزل الضوضاء، وضمان تجربة حياة هادئة للساكنين. ومن المقرر تسليم الوحدات السكنية في المشروع في أبريل عام 2023.