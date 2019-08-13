نموذج الإمارات يجعل حياة الناس أكثر إشراقاً

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أكد تقرير نشره موقع «نوزي ميديا» الأمريكي، أن نموذج الإمارات يعد أفضل ما يمكن للاقتصاد الوصول إليه لجعل حياة الناس أكثر إشراقاً، وتعتبر دبي أهم المدن ضمن أولويات اهتمام السياح العالميين، ولا يمكن للعديد من المدن في العالم مضاهاة دبي في جاذبيتها.

وبدأت نهضة دبي في أواخر التسعينات عندما انطلقت بسرعة صاروخية لتصبح واحدة من أكثر المدن حداثة، وتمسي قدوة للعديد من المدن والبلدان. وأضاف:«دبي مثار إعجاب الجميع ممن يزورونها طلباً للراحة والاستجمام، والاستمتاع برؤية ناطحات السحاب، والشواطئ، ولا يمكن حتى لأسبوع أن يكفي لزيارة كل معلم من معالم دبي».

وأبرز الموقع عدداً من أهم معالم دبي ومن بينها «أوبرا دبي» حيث أكد إنها تمثل مثالاً رائعاً للهندسة المعمارية الحديثة مع إطلالة خلابة على بحيرة برج خليفة.

وأوضح: «يعد برواز دبي على ارتفاع 150 متراً واحداً من أبرز المشاريع الحديثة في دبي».