إطلاق أول زجاج مضاد للانعكاس مطلي محلياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «الإمارات للزجاج»، الشركة المملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، إطلاق زجاج «آرماكس» الذي يعد أول زجاج مضاد للانعكاس مطلي محلياً. يأتي ذلك في إطار مساعي الشركة لمواكبة التطورات المستمرة في تطبيقات حلول الزجاج لقطاع الإنشاءات.

عززت «الإمارات للزجاج» قدراتها التصنيعية لتكون الجهة المحلية الوحيدة المنتجة للزجاج المطلي المضاد للانعكاس. ويمثل زجاج «آرماكس» نموذجًا على جهود الشركة المستمرة في مجال البحث والتطوير، والتزامها بتوفير منتجات زجاجية متقدمة تلبي احتياجات التصميم والبناء العصرية.

ويعتبر زجاج «آرماكس» مثالياً للاستخدام في المباني والواجهات وقطاع التجزئة والترفيه لقدرته على الحد من انعكاس الضوء إلى أدنى المستويات مقارنة بالزجاج التقليدي المطلي أو غير المطلي. ومن شأن هذه الخاصية المضادة للانعكاس لزجاج «آرماكس» المطلي أن تجعل منه الخيار الأمثل للتطبيقات التي تتطلب زجاجاً يتمتع بمستويات شفافية عالية مع وضوح الرؤية.

ويتسم زجاج «آرماكس» بميزات وتطبيقات متنوعة تلبي احتياجات العديد من القطاعات؛ حيث يصل مستوى الانعكاس الكلي لهذا المنتج إلى 1.7% - بالمقارنة مع 8% للزجاج الشفاف العادي - مع نفاذ الضوء عبره بنسبة 97%؛ وهذا ما يجعله غير مرئي تقريباً، ومناسباً للتطبيقات التي تحتاج إلى درجة عالية من الشفافية والوضوح.