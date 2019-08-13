اتفاق لتطوير وإدارة 70 فندقاً لعلامة هامبتون باي هيلتون

المصدر: دبي- البيان

أعلنت علامة هيلتون ومجموعة الشايع، مؤخراً توقيع اتفاق حصري لإطلاق وتطوير 70 فندقاً من فنادق هامبتون باي هيلتون في 9 دول، تمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وتركيا.

وبموجب العقد، من المتوقع أن يتم افتتاح أول فندق هامبتون باي هيلتون في العام 2021 في الكويت، وسيتم افتتاح 50 فندقاً خلال السنوات الثماني المقبلة، على أن يتبعها افتتاح 20 فندقاً آخر في المستقبل القريب، وهو ما يوسع من رقعة تواجد فنادق هامبتون باي هيلتون في المنطقة بشكل كبير. وتُعد علامة هامبتون باي هيلتون من فئة الفنادق ذات التصنيف المميز في قطاع الضيافة وتضم نحو 2,500 فندق في 22 دولة حول العالم، الذي يجعلها أكبر علامة تجارية ضمن مجموعة العلامات التجارية التابعة لشركة هيلتون.

وقال رئيس شركة هيلتون والرئيس التنفيذي كريس ناسيتا: نتطلع للعمل مع مجموعة الشايع، لما تتمتع به من التزام كامل تجاه شركائها، وتميز في الأداء وفق أعلى معايير خدمة الزبائن، وهذا ما سيسهم في تقديمنا إلى فئة جديدة من الزبائن في مواقع استراتيجية من العالم، وذلك تزامناً مع الذكرى المئة هذا العام منذ بداية مزاولتنا لأعمالنا في قطاع الفنادق والضيافة.

وقال محمد الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع: هناك طلب كبير في المنطقة على الفنادق التي تعتني بتأمين كل وسائل الراحة لضيوفها ضمن أعلى معايير القيمة والجودة في قطاع الضيافة، والتي تقدم خيارات متميزة للمسافرين، وهو ما تمتاز علامة هامبتون باي هيلتون في توفيره في هذا المجال.